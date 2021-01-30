Эксперт оценил влияние новогодних праздников на ситуацию с COVID-19 в РФ

Социальная активность россиян во время новогодних праздников была снижена, поэтому ситуация с коронавирусом в стране остается стабильной. Об этом заявил замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

По его словам, поскольку каникулы длились почти две недели, то цепочки передачи инфекции разорвались.

«Вопреки прогнозам, в новогодние праздники социальная активность была снижена, люди реже пользовались общественным транспортом, меньше посещали общественные места… Очень жесткий контроль происходит и на границе, все приезжающие из любой страны в течение трех дней должны пройти обследование, и при положительном результате они изолируются», — рассказал эксперт в интервью «Российской газете».

Также Горелов отметил, что большую роль в снижении заболеваемости COVID-19 играет начавшаяся вакцинация, и в целом граждане стали лучше соблюдать противоэпидемические меры.

«Можно сказать, что мы научились жить с вирусом. Тем не менее расслабляться еще рано. У нас сейчас хрупкое равновесие», — добавил он.

28 января, Горелов назвал условие снижения заболеваемости COVID-19. По словам эксперта, волнообразные колебания в суточной заболеваемости прекратятся, когда 60% взрослого населения страны будут вакцинированы.

Ранее академик РАН, вирусолог Феликс Ершов рассказал, что снятие ограничений по коронавирусу в России может стать возможным уже к лету. Он отметил, что всё указывает на то, что пандемия в стране пошла на спад.

Актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.