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Эксперт оценил влияние новогодних праздников на ситуацию с COVID-19 в РФ

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Социальная активность россиян во время новогодних праздников была снижена, поэтому ситуация с коронавирусом в стране остается стабильной. Об этом заявил замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

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По его словам, поскольку каникулы длились почти две недели, то цепочки передачи инфекции разорвались.

«Вопреки прогнозам, в новогодние праздники социальная активность была снижена, люди реже пользовались общественным транспортом, меньше посещали общественные места… Очень жесткий контроль происходит и на границе, все приезжающие из любой страны в течение трех дней должны пройти обследование, и при положительном результате они изолируются», — рассказал эксперт в интервью «Российской газете».

Также Горелов отметил, что большую роль в снижении заболеваемости COVID-19 играет начавшаяся вакцинация, и в целом граждане стали лучше соблюдать противоэпидемические меры.

«Можно сказать, что мы научились жить с вирусом. Тем не менее расслабляться еще рано. У нас сейчас хрупкое равновесие», — добавил он.

28 января, Горелов назвал условие снижения заболеваемости COVID-19. По словам эксперта, волнообразные колебания в суточной заболеваемости прекратятся, когда 60% взрослого населения страны будут вакцинированы.

Ранее академик РАН, вирусолог Феликс Ершов рассказал, что снятие ограничений по коронавирусу в России может стать возможным уже к лету. Он отметил, что всё указывает на то, что пандемия в стране пошла на спад.

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