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Замруководителя СУ СК по Хабаровскому краю и ЕАО задержали за взятку

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Заместитель руководителя СУ СК России по Хабаровскому краю и Еврейскому автономному округу Роман Исайкин был задержан за получение взятки. Об этом в субботу, 30 января, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в силовых структурах.

«Задержан замруководителя СК РФ Исайкин по статье 290 УК РФ (получение взятки). Сначала он был помещен в изолятор временного содержания, сейчас находится под домашним арестом», — заявил собеседник агентства.

По информации источника, полковника юстиции Исайкина уволили с места службы.

Роман Исайкин родился в 1977 году. С 1994 по 2004 год был сотрудником Государственной противопожарной службы МВД и МЧС России. С августа 2004 года поступил на службу в органы прокуратуры. С января 2011 года начал работу в СУСК РФ, в сентябре 2017 года назначен на должность замруководителя СУСК по Хабаровскому краю. В сентябре 2019 года стал замруководителя следственного управления СК РФ по Хабаровскому краю и ЕАО. Имеет награды: медали «За безупречную службу» I, II степени.

Ранее, 20 января, исполняющий обязанности начальника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Солнечногорску задержан за получение взятки.

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