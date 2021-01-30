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США настроены завершить процедуры по продлению СНВ-3 до 5 февраля

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В Госдепартаменте США заявили об оптимистичном настрое касательно завершения процедур по продлению Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, или СНВ-3) между Россией и Соединенными Штатами до 5 февраля. Об этом в субботу, 30 января, сообщает ТАСС.

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«Есть еще шаги, которые необходимо завершить. Но мы оптимистично настроены, что это продление, которое явно соответствует нашим интересам национальной безопасности, будет завершено до истечения (срока документа) 5 февраля», — сказал представитель американского внешнеполитического ведомства агентству.

29 января президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации соглашения о продлении Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ).

Договор между Москвой и Вашингтоном продлевается на пять лет — до 5 февраля 2026 года.

Госдума и Совет Федерации ратифицировали соглашение о продлении договора 27 января.

26 января президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден провели первый телефонный разговор, в ходе которого обсудили, в частности, судьбу ДСНВ. После этого российский лидер внес в Госдуму законопроект о ратификации документа.

На следующий день Путин во время онлайн-выступления на Давосской неделе назвал продление договора шагом в правильном направлении.

Как отмечал первый заместитель постоянного председателя РФ при ООН Дмитрий Полянский, Москва надеется на оперативную ратификацию соглашения о продлении ДСНВ конгрессом США.

При этом замглавы МИД РФ Сергей Рябков отметил, что улучшения отношений Москвы и Вашингтона после продления СНВ-3 не намечается.

Россия и США подписали ДСНВ 5 февраля 2011 года. Соглашение предусматривает сокращение его сторонами их ядерных потенциалов. Его срок истекает в феврале текущего года. Москва неоднократно призывала Вашингтон продлить действие договора, однако США выдвигали ряд неприемлемых для России условий.

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