Эксперт рассказал о способах избавиться от страха перед уколами

Боязнь уколов останавливает некоторых людей от намерения вакцинироваться. О том, как перебороть этот страх, рассказал семейный психолог, специалист по оздоровлению Сергей Ланг в интервью радио Sputnik.

Специалист пояснил, что подобный страх, называемый трипанофобией, может сформироваться у человека еще в детстве. Например это происходит, когда кто-то из близких рассказывает о своем негативном опыте лечения или когда родители грозят ребенку за плохое поведение отвести его к врачу, который сделает укол.

Если вы боитесь уколов, но понимаете, что хотите сделать прививку, для начала нужно избавиться от иррациональных мыслей по этому поводу, рекомендовал эксперт.

«Можно взять листок бумаги и написать все свои страхи: острая игла, вид крови, вам могут сделать больно, будут осложнения, занесут инфекцию и так далее. А рядом напишите обратные мысли: врач делает такие уколы каждый день, у него есть опыт, это займет несколько секунд, и боль незначительная. Нужно читать это каждый день», — посоветовал Ланг.

Психолог также рассказал, как справиться с эмоциями, когда вы уже пришли в кабинет врача.

«Когда вы заходите в кабинет к врачу, не нужно смотреть, как он достает шприц, иголку, набирает лекарство, делает укол. Самый хороший способ — отвлечься. Возьмите с собой наушники, включите веселую песню. Можете в этот момент разговаривать с врачом на отвлеченные темы, не связанные с процедурой укола, чтобы не концентрироваться на боли. И самое главное — попробуйте себя в этот момент ущипнуть, чтобы вы эту боль почувствовали. Таким образом вы переключите свое внимание на эту локацию, и боль от укола будет уже не так заметна и ощутима», — рассказал психолог.

В декабре психологи предупредили, что в период пандемии у людей со слабой психикой увеличивается риск появления панических атак. Для профилактики возникновения подобных состояний специалисты рекомендуют заниматься дыхательными практиками и медитацией.