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Евросоюз отказался от блокировки поставок вакцины в Великобританию

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Еврокомиссия (ЕК) отказалась в пятницу, 29 января, от введения запрета на поставки вакцины от COVID-19 в Северную Ирландию, являющейся частью Великобритании, в рамках надзора за поставками препаратов за пределы сообщества. Об этом сообщает газета The Independent.

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ЕК отказалась от блокировки экспорта вакцин после мощного дипломатического наступления Даунинг-стрит, ирландского правительства и даже архиепископа Кентерберийского, пишет издание.

Глава британского кабмина Борис Джонсон и премьер-министр Ирландии Майкл Мартин провели в пятницу телефонные переговоры с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

«Отвечая на недостаток транспарентности экспорта вакцин за пределы ЕС, Еврокомиссия запустила механизм, который требует, чтобы этот экспорт осуществлялся только с разрешения государств сообщества. В процессе завершения подготовки этого механизма Еврокомиссия гарантирует, что протокол (о прозрачности границы между Республикой Ирландия и Северной Ирландией в рамках соглашения о Brexit) не будет затронут. Еврокомиссия не вводит в действие предохранительные меры (которые блокируют поставки вакцины в Северную Ирландию. — Ред.)», — приводит текст заявления ЕК ТАСС.

Однако Еврокомиссия предупредила, что применит «все имеющиеся в ее распоряжении меры, если будут происходить злоупотребления правилами экспорта вакцин».

Ранее в пятницу Евросоюз запретил вывоз вакцин от коронавируса со своей территории с 30 января до 31 марта 2021 года без получения специального разрешения от стран — членов сообщества. Как заявили в ЕК, целью этой меры являются обеспечение своевременного доступа к вакцинам против COVID-19 для всех граждан ЕС и преодоление текущего отсутствия прозрачности экспорта вакцин за пределы сообщества.

Это было сделано после того, как Брюссель выяснил, что британско-шведская компания AstraZeneca, 23 января объявившая о сокращении поставок своей вакцины от COVID-19 в ЕС в I квартале на 60%, поставляет в Великобританию втрое большее число доз вакцины, чем в страны ЕС. Вакцина производится на двух предприятиях компании в Бельгии и Нидерландах и на двух в Великобритании. Еврокомиссия обвинила компанию в нарушении контракта и передаче предназначенного для Евросоюза товара третьим государствам.

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