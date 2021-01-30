Центральные станции метро Москвы закроют в день акций 31 января

Семь станций метрополитена в центре Москвы будут закрыты в воскресенье, 31 января, в связи с призывами к несогласованным акциям. Об этом сообщило столичное управление МВД.

В ведомстве уточнили, что с 8:00 на вход и выход закроют станции «Александровский сад», «Китай-город», «Кузнецкий Мост», «Лубянка», «Охотный Ряд», «Площадь Революции» и «Театральная», пишет «Газета.ру».

Ограничения будут действовать вплоть до особого распоряжения полиции. В МВД добавили, что за призывы и участия в несанкционированных акциях гражданам может грозить наказание вплоть до уголовной ответственности.

Кроме того, в воскресенье в центре Москвы ограничат передвижение пешеходов.

Ранее глава столичного департамента торговли и услуг, первый замруководителя аппарата мэра Москвы Алексей Немерюк рассказал, что продажу алкоголя в стеклянной таре ограничат в центре Москвы в воскресенье, 31 января, в связи с сообщениями о проведении несанкционированной акции.

Также 29 января Генпрокуратура России предупредила, что в случае провокаций и насилия на несанкционированных акциях действия их участников могут быть квалифицированы как массовые беспорядки.

В МВД России в свою очередь напомнили о том, что за участие в несогласованных акциях грозит ответственность, в том числе и по статье о массовых беспорядках.

23 января в разных городах России прошли несогласованные акции. В Москве и Санкт-Петербурге также среди задержанных были дети. Следственный комитет РФ накануне произошедшего возбудил уголовное дело о вовлечении несовершеннолетних в противоправные действия по фактам призывов к участию в незаконных акциях. Уже после акций следователи возбудили ряд уголовных дел, в том числе о применении насилия к представителям власти, хулиганстве и нарушении санитарно-эпидемиологических правил.