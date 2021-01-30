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Паспорта о вакцинации должны создаваться на основе правил ВОЗ для вакцин

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Россия настороженно относится к идее паспорта о вакцинации, такие документы необходимо создавать по крайней мере на основе правил Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) для любых сертифицированных вакцин, а не на основе внутренних правил Евросоюза. Такое мнение выразил заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко на встрече с российскими журналистами в Афинах в пятницу, 29 января.

По его словам, он не готов рассуждать о юридической силе подобных паспортов или справок. В случае если речь идет об отмене каких-либо внутренних требований по перемещению в Шенгенской зоне с паспортом о вакцинации, то это внутреннее дело Евросоюза, считает Грушко.

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При этом он добавил, что в случае попытки сделать подобные документы универсальными и требовать от своих партнеров их признания и автоматического применения, то здесь необходима взаимность, пишет ТАСС.

Грушко выразил мнение, что применение исключений из ограничений в период пандемии должно основываться на основе правил ВОЗ, а не Евросоюза.

Например, если ВОЗ сертифицировала вакцины, в том числе российские, китайские, американские или европейские, то необходимо, чтобы с паспортом любой вакцины после его получения можно было свободно передвигаться, то есть соблюдать принцип взаимности.

28 января вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что введение в России каких-либо дополнительных документов о прохождении вакцинации от коронавируса, кроме соответствующих сертификатов, нецелесообразно. Речь идет об идее введения так называемых ковид-паспортов.

В начале января глава государства поручил рассмотреть вопрос о выдаче сертификатов прошедшим вакцинацию от COVID-19. Отмечалось, что также необходимо проработать вопрос о международном признании этих сертификатов в целях осуществления гражданами выезда из Российской Федерации, въезда в Российскую Федерацию и пересечения ими границ иностранных государств.

29 декабря глава Минздрава России Михаил Мурашко объявил о возможности получения привитым от коронавируса сертификата о вакцинации на сайте госуслуг.

Массовая вакцинация от коронавируса стартовала в РФ 18 января. О необходимости начала кампании заявлял Путин.

Гражданам предлагают сделать прививку вакциной «Спутник V». Она разработана Центром имени Гамалеи и стала первой в мире и РФ вакциной от коронавируса. Итоговая эффективность препарата составила 91,4%. В отношении тяжелых случаев коронавируса эффективность составила 100%. Также будут делать прививку еще одним российским препаратом — «ЭпиВакКороной».

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