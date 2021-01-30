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В Техасе проверят работу 13 онлайн-бирж из-за ситуации с Reddit

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Генеральный прокурор американского штата Техас Кен Пакстон организовал проверку 13 онлайн-бирж после приостановки ими торговли с определенными волатильными акциями, сообщается в пресс-релизе, опубликованном в пятницу, 29 января, на сайте генпрокурора.

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Генпрокурор направил 13 гражданско-правовых следственных требований компаниям Discord, Robinhood Financial, Robinhood Markets, Robinhood Securities, Interactive Brokers, TD Ameritrade, TD Bank, E-Trade, Webull Financial, Public Holdings, M1 Holdings, Citadel Financial и Apex Clearing Corporation. Поводом послужил запрет биржевых платформ «на покупку определенных акций, требования более высокой маржи для торговли акциями определенных компаний и приостановка деятельности чат-платформы».

«Корпорации с Уолл-стрит не могут ограничивать публичный доступ к свободному рынку, а также не должны подвергать цензуре дискуссии вокруг него, особенно в своих интересах. Эта очевидная координация между хедж-фондами, торговыми платформами и веб-сервисами с целью устранения угроз их доминированию на рынке шокирующе беспрецедентна и неверна», — приводятся в документе слова Пакстона.

Кроме того, помимо публичных заявлений и внутренних документов прокурор запрашивает копии всех пользовательских соглашений, правил, связанных с контролем и модерацией, и коммуникации между платформами и модераторами чатов.

Ранее, 27 января, акции компании GameStop, которая занимается продажей компьютерных игр и игровых приставок, выросли более чем в 16 раз из-за аномального спроса, который спровоцировало интернет-сообщество американского портала Reddit.

Повышенный интерес компания вызвала после того, как в ее совет директоров вошел основатель онлайн-магазина товаров для животных Chewy миллиардер Райан Коэн. Тысячи инвесторов начали играть на повышение и покупать краткосрочные опционы. В свою очередь брокерам пришлось хеджировать риски и выкупать акции компании, что в свою очередь привело к взлету цен на них.

В настоящее время рыночная капитализация GameStop оценивается в $5,3 млрд. Одна акция ритейлера 27 января торговалась на отметке порядка $333, притом что еще 12 января акции GameStop можно было приобрести по цене менее $20 за штуку.

Американские аналитики расходятся в оценках относительно происходящего: одни считают, что это лишь игра, устроенная пользователями интернет-сообщества, другие полагают, что таким образом выражается протест против устоявшихся финансовых институтов.

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