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Пушков дал Байдену совет после его телефонного разговора с Путиным

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Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки о том, что во время разговора с президентом России Владимиром Путиным новый лидер США Джозеф Байден «не сдерживался» в своих суждениях о действиях России, что передал во время беседы.

Алексей пушков, Twitter

По его словам, в нынешних условиях, когда напряженность между Москвой и Вашингтоном не убывает, а даже нарастает, президенту Соединенных Штатов «не помешала бы сдержанность в международным делах», написал сенатор на своей странице в Twitter.

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Ранее 29 января сообщалось, что в ходе пятничной беседы с журналистами Псаки рассказала о телефонном разговоре Байдена и Путина 26 января.

«У президента Байдена были четкие цели, которые он хотел передать в ходе этого разговора. Он никогда не сдерживался в том, что касается президента Путина или его опасений по поводу действий российского правительства. И он, конечно, четко передал это во время разговора», — заявила пресс-секретарь Белого дома.

Путин и Байден 26 января провели первый телефонный разговор, в ходе которого обсудили, в частности, судьбу ДСНВ. После этого российский лидер внес в нижнюю палату парламента законопроект о ратификации документа. В итоге Госдума и Совет Федерации ратифицировали соглашение о продлении договора.

Байден 20 января принял присягу и вступил в должность 46-го президента США. После этого российский посол в США Анатолий Антонов выразил надежду, что с приходом к власти Байдена начинается новая глава в развитии российско-американских отношений.

В свою очередь, директор Центра Майка Роджерса по разведке и глобальным вопросам Джошуа Хумински посоветовал новой администрации США переосмыслить отношения с Россией.

Вместе с тем осведомленные источники газеты The Washington Post сообщили, что Байден не собирается перезагружать отношения с Россией.

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