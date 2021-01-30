Опубликован список погибших в ДТП в Самарской области

В результате аварии в Сызранском районе Самарской области при столкновении грузовика, маршрутки и легкового автомобиля погибли 12 человек.

Телеканал РЕН ТВ опубликовал список имен восьми погибших в ДТП: Мингазова А. (52 года), Тагиев А. (41 год), Бухвалов С. (48 лет), Сорокина Е. (42 года), Семьянов В. (50 лет), Шебаршев А. (23 года), Осокин С. (39 лет), Ильин И.

Отмечается, что личности еще четырех жертв трагедии предстоит установить. Также в аварии пострадали 12 человек, все они госпитализированы, пятеро находятся в реанимации.

Авария, как сообщали в ГУ МЧС по региону, произошла ранее в этот же день в 18:20 мск на 873-м км федеральной автодороги М-5 «Урал» в районе села Заборовка Сызранского района. Столкнулись грузовик DAF, легковой автомобиль и пассажирский микроавтобус Citroen.

Изначально сообщалось о шести погибших и девяти пострадавших, однако потом число жертв ДТП продолжало расти.

Как уточнили в пресс-службе Следственного управления СК России по региону, детей среди погибших нет. При этом отмечалось, что водитель микроавтобуса погиб. По данным следователей, рейсовый автобус ехал из Сызрани Самарской области в Ульяновскую область.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»), а также ч. 3 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»). Расследованием займется центральный аппарат Следственного комитета РФ по поручению главы ведомства Александра Бастрыкина.

Собеседник РЕН ТВ, знакомый с ситуацией, сообщил, что, по предварительным данным, водитель грузовика не справился с управлением из-за гололеда, в результате чего врезался в легковушку и автобус.