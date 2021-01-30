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Опубликован список погибших в ДТП в Самарской области

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В результате аварии в Сызранском районе Самарской области при столкновении грузовика, маршрутки и легкового автомобиля погибли 12 человек.

Телеканал РЕН ТВ опубликовал список имен восьми погибших в ДТП: Мингазова А. (52 года), Тагиев А. (41 год), Бухвалов С. (48 лет), Сорокина Е. (42 года), Семьянов В. (50 лет), Шебаршев А. (23 года), Осокин С. (39 лет), Ильин И.

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Отмечается, что личности еще четырех жертв трагедии предстоит установить. Также в аварии пострадали 12 человек, все они госпитализированы, пятеро находятся в реанимации.

Авария, как сообщали в ГУ МЧС по региону, произошла ранее в этот же день в 18:20 мск на 873-м км федеральной автодороги М-5 «Урал» в районе села Заборовка Сызранского района. Столкнулись грузовик DAF, легковой автомобиль и пассажирский микроавтобус Citroen.

Изначально сообщалось о шести погибших и девяти пострадавших, однако потом число жертв ДТП продолжало расти.

Как уточнили в пресс-службе Следственного управления СК России по региону, детей среди погибших нет. При этом отмечалось, что водитель микроавтобуса погиб. По данным следователей, рейсовый автобус ехал из Сызрани Самарской области в Ульяновскую область.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»), а также ч. 3 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»). Расследованием займется центральный аппарат Следственного комитета РФ по поручению главы ведомства Александра Бастрыкина.

Собеседник РЕН ТВ, знакомый с ситуацией, сообщил, что, по предварительным данным, водитель грузовика не справился с управлением из-за гололеда, в результате чего врезался в легковушку и автобус.

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