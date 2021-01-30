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Российские военные помогли жителям сирийского поселка в Латакии

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В населенный пункт Терба сирийской провинции Латакия российские военные привезли продовольственные наборы для семей погибших сирийских военнослужащих и людей, пострадавших от стихийных бедствий. Об этом в субботу, 30 января, сообщил представитель Центра по примирению враждующих сторон на территории САР (ЦПВС) Владимир Павленко.

В Тербе большинство мужчин с оружием в руках пошли защищать свою страну и своих близких от боевиков, многие не вернулись. Поддержать семьи, лишившиеся кормильцев, приехали сотрудники ЦПВС.

Кроме того, апельсиновые рощи — главный источник дохода местных жителей — сильно пострадали из-за лесных пожаров, бушевавших в провинции осенью.

Сотрудники центра постоянно отслеживают ситуацию в стране и направляют гуманитарные колонны самым нуждающимся. Всего же с начала работы ЦПВС российские военные провели более 2,7 тыс. гуманитарных акций и передали сирийцам свыше 4,6 тыс. т гуманитарных грузов.

Ранее, 13 января, сообщалось, что военнослужащие российского ЦПВС впервые провели гуманитарную акцию в крупном поселке Тей в провинции Хасеке на северо-востоке Сирии. Жителям раздали продовольственные наборы.

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