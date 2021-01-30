МИД РФ заявило о поддержке решения кипрской проблемы на основе резолюций ООН

Россия считает, что решение кипрской проблемы должно опираться на принцип двухобщинности и двузональности, как и указывается в резолюции Совета Безопасности ООН. Об этом в пятницу, 29 января, заявил заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко в беседе с российскими журналистами в Афинах по итогам проведенных им политических консультаций в МИД Греции.

Дипломат отметил, что чем ближе неформальная встреча «ООН плюс 5» (лидеров двух общин Кипра, а также держав-гарантов безопасности — Греции, Турции и Великобритании. — Ред.), тем «больше спекуляций относительно того, на какой основе они будут вестись».

«Действительно, в последние годы из различных столиц доносятся сигналы о том, что наиболее реалистичной формулой будет создание двух государств, либо создание рыхлой федерации, либо конфедерации. Но наша позиция остается неизменной. Есть соответствующие резолюции Совета Безопасности ООН, которые четко указывают на то, что решение должно опираться на принцип двухобщинности и двузональности», — приводит слова Грушко ТАСС.

Кроме того, он отметил, что нынешние устаревшие военные гарантии должны быть заменены гарантиями СБ ООН. Однако, по словам заместителя главы МИД РФ, многое будет зависеть от позиций самих сторон.

Как ранее сообщил министр иностранных дел Республики Кипр Никос Христодулидис, неформальная конференция по кипрскому урегулированию с участием лично генерального секретаря ООН намечена на первую неделю марта.

В последний раз конференция по кипрскому урегулированию собиралась в формате «пять плюс один» в 2017 году на горнолыжном курорте Кран-Монтана в Швейцарии. Однако она завершилась безрезультатно, и с тех пор межобщинные переговоры по кипрской проблеме не возобновлялись. Греки-киприоты настаивают на создании двухобщинной и двузональной федерации, а нынешнее руководство турок-киприотов вместе с Анкарой требует создания двух государств.

В октябре 2020 года новым лидером самопровозглашенной ТРСК стал Эрсин Татар. Его кандидатуру активно поддерживали в Турции — в частности, лично президент Реджеп Тайип Эрдоган. Политик-националист выступает против воссоединения греческой и турецкой частей острова.

Кипр разделен по национальному признаку со времени вооруженного вторжения Турции в 1974 году, спровоцированного государственным переворотом сторонников присоединения острова к Греции. В результате военных действий под турецким контролем оказалось примерно 37% территории Кипра, на которой в 1983 году была образована самопровозглашенная Турецкая Республика Северного Кипра (ТРСК). Южная часть острова осталась под контролем Республики Кипр, населенной преимущественно греками-киприотами.