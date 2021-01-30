Мужчина в Балашихе облил жену бензином и попытался сжечь

Семейный конфликт в подмосковной Балашихе закончился взрывом, когда мужчина облил жену бензином и попытался поджечь. Телеканал РЕН ТВ сообщил о произошедшей трагедии и опубликовал кадры из квартиры пострадавших в субботу, 30 января.

Соседи пары рассказали, что семья частенько ссорилась, особенно по выходным, когда 43-летний муж и 46-летняя жена употребляли спиртное. В этот раз конфликт закончился тем, что мужчина облил жену бензином и поджег.

Однако в результате действий буйного супруга произошел взрыв, в котором пострадала не только его жена, но и он сам. Семейная пара была госпитализирована. По данным канала, женщина получила ожог 100% тела, мужчина — ожог 50% тела.

Также РЕН ТВ опубликовал видео из квартиры пары. На них можно увидеть канистру и выбитые стекла. Очевидцы рассказали, что хлопок был слышен на большом расстоянии. Также отмечается, что в результате взрыва была повреждена припаркованная рядом с домом машина. Выбитое окно приземлилось на автомобиль и отломало боковое зеркало.

Один из соседей также рассказал, что мужчина часто избивал супругу. Его даже забирали в полицию, однако через день отпустили.

«Еженедельно конфликты. Я так понимаю, они выпивают крепко и начинают ссориться. Причин не знаю, но знаете как говорят: муж и жена — одна сатана. Бывало, бил. Свидетелем лично не был, но последствия видел: она ходила в ссадинах, синяках. Был момент, когда мне пришлось вызывать наряд полиции, после этого его жена даже время ездила в травмпункт, снимала побои», — рассказал РЕН ТВ мужчина.

Ранее, 29 января, сообщалось, что Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении жителя Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО), который пытался сжечь супругу. Женщина госпитализирована с ожогами более 65% поверхности тела.