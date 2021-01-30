Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Армия
Российский МиГ-31 перехватил норвежский самолет над Баренцевым морем
Интернет
Роскомнадзор вызвал представителей соцсетей
Мир
Два американских эсминца приняли участие в учениях в Черном море
Мир
Чехия закрыла свои границы для иностранцев
Мир
В раде заявили о нивелировании властями подвига народа в ВОВ
Мир
Власти ФРГ ограничат въезд в страну из-за новых мутаций коронавируса
Мир
Движение BLM выдвинули на Нобелевскую премию мира
Мир
Украина ввела санкции против четырех китайских компаний
Общество
В Москве резервные COVID-госпитали оставят до следующего осенне-зимнего периода

Белый дом назвал внутренние проблемы главным вызовом для нацбезопасности

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Наибольшей угрозой безопасности США в настоящее время являются внутренние проблемы страны. Об этом в пятницу, 29 января, заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан во время вебинара вашингтонского Института мира. Трансляция велась на официальном YouTube-канале организации.

Сделать Америку снова единой: как на инаугурации Байден обещал мирить США
Преодолеть раскол в обществе новому президенту будет крайне сложно, уверены эксперты

«В настоящее время самым глубоким вызовом в сфере национальной безопасности для США является необходимость наведения порядка в собственном доме», — сказал он.

По словам советника Байдена, население «продолжает терзать» коронавирусная инфекция, а также стране угрожают экономический кризис и последствия климатических изменений.

«И разумеется, были острые угрозы нашей конституционной республике, а также глубокий раскол (американского общества. — Ред.), который они еще больше углубили», — добавил советник.

Кроме того, во время выступления Салливан отметил, что отношения нового руководства Белого дома с Россией будут сложными и потребуют немало усилий со стороны Вашингтона. Он подчеркнул, что новый президент США выбрал хладнокровный, твердый и практичный подход в отношениях с Москвой.

Ранее в тот же день спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси призвала увеличить финансирование на обеспечение безопасности в Капитолии, чтобы защитить его членов от «внутренних врагов». «У нас есть члены конгресса, которые хотят принести в здание оружие и которые угрожали насилием другим членам конгресса», — пояснила спикер палаты.

Предложение политик вынесла на обсуждение после того, как исполняющая обязанности начальника полиции Капитолия Йогананда Питтман заявила, что безопасность Капитолия и прилегающих офисных зданий необходимо существенно улучшить, в том числе установить постоянные ограждения. Такие меры потребовались после того, как сторонники экс-президента США Дональда Трампа 6 января ворвались в здание конгресса.

Жертвами беспорядков стали пять человек, в том числе полицейский. В связи с событиями в Вашингтоне Федеральное бюро расследований возбудило более 160 уголовных дел. Наказанием по некоторым обвинениям в связи со штурмом Капитолия может стать лишение свободы до 20 лет. В Вашингтон для охраны правопорядка стянули силы нацгвардии. Бойцы останутся в американской столице минимум до марта.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021