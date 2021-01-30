Белый дом назвал внутренние проблемы главным вызовом для нацбезопасности

Наибольшей угрозой безопасности США в настоящее время являются внутренние проблемы страны. Об этом в пятницу, 29 января, заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан во время вебинара вашингтонского Института мира. Трансляция велась на официальном YouTube-канале организации.

«В настоящее время самым глубоким вызовом в сфере национальной безопасности для США является необходимость наведения порядка в собственном доме», — сказал он.

По словам советника Байдена, население «продолжает терзать» коронавирусная инфекция, а также стране угрожают экономический кризис и последствия климатических изменений.

«И разумеется, были острые угрозы нашей конституционной республике, а также глубокий раскол (американского общества. — Ред.), который они еще больше углубили», — добавил советник.

Кроме того, во время выступления Салливан отметил, что отношения нового руководства Белого дома с Россией будут сложными и потребуют немало усилий со стороны Вашингтона. Он подчеркнул, что новый президент США выбрал хладнокровный, твердый и практичный подход в отношениях с Москвой.

Ранее в тот же день спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси призвала увеличить финансирование на обеспечение безопасности в Капитолии, чтобы защитить его членов от «внутренних врагов». «У нас есть члены конгресса, которые хотят принести в здание оружие и которые угрожали насилием другим членам конгресса», — пояснила спикер палаты.

Предложение политик вынесла на обсуждение после того, как исполняющая обязанности начальника полиции Капитолия Йогананда Питтман заявила, что безопасность Капитолия и прилегающих офисных зданий необходимо существенно улучшить, в том числе установить постоянные ограждения. Такие меры потребовались после того, как сторонники экс-президента США Дональда Трампа 6 января ворвались в здание конгресса.

Жертвами беспорядков стали пять человек, в том числе полицейский. В связи с событиями в Вашингтоне Федеральное бюро расследований возбудило более 160 уголовных дел. Наказанием по некоторым обвинениям в связи со штурмом Капитолия может стать лишение свободы до 20 лет. В Вашингтон для охраны правопорядка стянули силы нацгвардии. Бойцы останутся в американской столице минимум до марта.