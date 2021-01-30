Некачественное жилье построили для детей-сирот в Орловской области

Прокуратура Орловской области выявила нарушение жилищных прав сирот в Троснянском районе. Трем чиновникам из районной администрации предъявлены обвинения.

В рамках контрактов на общую сумму 8,4 млн рублей застройщик реализовал в муниципальную собственность жилые помещения, не соответствующие требованиям и являющиеся непригодными для проживания людей.

Затем эти квартиры были предоставлены лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, передает InfoOrel.ru. В отношении бывшего директора ООО «Гранит» возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве.