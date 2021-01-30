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Чехия закрыла свои границы для иностранцев

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Правительство Чехии с субботы, 30 января, закрывает границы республики для иностранцев. Они смогут въезжать в страну только в случае крайней необходимости. На такой шаг власти пошли из-за ухудшения ситуации с COVID-19. Об этом сообщило «Чешское радио».

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Въезд разрешили иностранным студентам, проходящим обучение в Чехии, а также тем, кто работает или имеет разрешение на проживание в республике. Также можно совершать поездки для посещения ближайших родственников, получения медицинской помощи, а также для участия в свадьбах или похоронах. Исключение также распространяется на водителей фур, которые обеспечивают перевозку грузов для снабжения населения.

Данная мера будет действовать до 15 февраля. На наземных границах Чехии будут проводиться выборочные проверки въезжающих в страну. Министерство иностранных дел страны на своей странице в Twitter уточнило, что речь идет об обычной мере, которую власти могут ввести во время действующего в стране режима ЧС из-за коронавируса.

С 5 октября в стране восстановлен режим ЧС, который действовал с 12 марта по 17 мая. На этот раз он введен до 14 февраля.

По данным портала Worldometer на 29 января, общее число зафиксированных случаев заражения COVID-19 в Чехии достигло 972 642 человек, умерли 16 072, выздоровели 859 601.

29 января Франция объявила, что закрывает границы для всех прибывающих из-за пределов ЕС на фоне ситуации с коронавирусом. Норма вступит в силу с 1 февраля.

В тот же день правительство Германии приняло решение ограничить въезд на территорию страны прибывающим из других стран, в которых распространяются новые мутации коронавируса. С субботы, 30 января, в Германию будет запрещен въезд из Великобритании, Ирландии, Португалии, Бразилии и ЮАР. Ограничения, предположительно, будут длиться до 17 февраля. Кроме того, с 31 января такие же ограничительные меры коснутся прибывающих из Лесото и Эсватини.

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