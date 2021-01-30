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Транспорт Мурманской области перейдет на пластиковые проездные

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В Мурманской области весь общественный транспорт переведут на пластиковые транспортные карты. Об изменениях рассказали в пресс-службе регионального правительства.

Переход состоится с 1 мая 2021 года. Жителям Заполярья рекомендуют заблаговременно направить заявление в МФЦ на выпуск карты, передает ИА FlashNord. Продлевать проездные можно будет с 19 числа каждого месяца через личный кабинет на сайте «Сбербанка» или «Почта Банка», а также в банкоматах.

Напомним, свыше 25 российских регионов выразили заинтересованность в интеграции транспортной московской билетной системы с картой с «Тройка». За пределами столицы уже совершено более 180 тыс. поездок. Жители Тулы уже могут ездить по этой карте по всей области, а в Подмосковье запустили соответствующие пилотные маршруты.

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