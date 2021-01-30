Саруханова рассмешило внесение его имени в «черный список» на Украине

Российского певца Игоря Саруханова рассмешило решение Службы безопасности Украины о внесении его имени в «черный список». В беседе с «Пятым каналом» в пятницу, 29 января, артист прокомментировал данную новость.

По его словам, данное решение СБУ является «сфабрикованной политической акцией». При этом Саруханов добавил, что никакого отношения к политике он не имеет и, смеясь, рассказал, что для него очень странно, какую угрозу может представлять для нацбезопасности Украины человек, поющий о любви.

Однако певец уточнил, что два года назад он выступал в Донбассе и смог бы понять логику Киева, если бы попал в «Черный список» в тот момент. Однако происходящее на сегодняшний день, по мнению Саруханова, адекватному объяснению не поддается.

Артист добавил, что всё происходящее — это мнение небольшого число людей, занимающихся политикой, а не народа. Он также добавил, что шесть лет обостренных отношений между Украиной и Россией не смогут перечеркнуть его 40-летнее общение со слушателями.

«Представляете, сколько раз я там был? Сколько дал концертов? На радио и телевидении что-то связанное со мной наверняка тоже будет запрещено. Это очень печально, честно говоря… Это глупость просто», — заключил Саруханов.

29 января министерство культуры и информационной политики Украины дополнило список российских артистов, которым запрещен въезд в страну, еще пятью именами. В этот раз в него попали Ольга Кормухина, Ольга Засульская, Игорь Саруханов, Денис Клявер и Марк Тишман.

25 января в списке оказались певицы Алина Апина и Юлия Глебова. 22 декабря 2020 года ведомство включило в этот список российского актера Алексея Гуськова.

В 2015 году украинский минкульт создал черный список артистов, в том числе из России, которые якобы создают угрозу нацбезопасности страны. Перечень постоянно пополняется.