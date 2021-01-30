Два человека пострадали в результате взрыва на балконе дома в Балашихе

Бензин взорвался на балконе в жилом доме в подмосковной Балашихе, в результате пострадали два человека. Об этом в субботу, 30 января, сообщает пресс-служба главка МЧС Подмосковья.

«Хлопок бензино-воздушной смеси произошел на балконе в жилом доме по улице Дмитриева в Балашихе. Два человека пострадали», — сказали в ведомстве.

По информации РЕН ТВ, местный житель устроил конфликт с 46-летней супругой. Он облил женщину бензином из канистры и поджег. В емкости уже не оставалось горючего, однако она взорвалась из-за содержащейся внутри газовоздушной смеси.

В квартире частично вынесло стекла, пострадал как сам поджигатель, так и его супруга.

Семейную пару доставили в больницу, женщина получила ожоги второй степени.

Ранее, 26 декабря, в Нижнем Новгороде произошел взрыв газа, в результате чего погибла женщина. Инцидент инцидент во время проведения ремонта. После взрыва в квартире начался пожар.