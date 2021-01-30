СК опубликовал кадры с места ДТП в Самарской области

Следственный комитет РФ опубликовал кадры с места аварии в Самарской области, где погибли 12 человек и еще 12 пострадали.

На кадрах можно увидеть сильно поврежденное маршрутное такси, у которого особенно пострадала передняя часть. Также серьезно пострадал и столкнувшийся с маршруткой автомобиль.

Авария, как сообщали в ГУ МЧС по региону, произошла ранее в этот же день в 18:20 мск на 873-м км федеральной автодороги М-5 «Урал» в районе села Заборовка Сызранского района. Столкнулись грузовик DAF, легковой автомобиль и пассажирский микроавтобус Citroen.

Изначально сообщалось о шести погибших и девяти пострадавших, однако потом число жертв ДТП продолжало расти. Позднее число погибших возросло до 12 человек, еще 12 пострадали. Пятеро пострадавших находятся в реанимации.

Официальный представитель СК Светлана Петренко сообщила, что уголовное дело о гибели пострадавших будет расследовать центральный аппарат Следственного комитета РФ по поручению главы ведомства Александра Бастрыкина. По ее словам, на место трагедии уже направлены следователи-криминалисты из центрального аппарата СК.

Как уточнили в пресс-службе Следственного управления СК России по региону, детей среди погибших нет. При этом отмечалось, что водитель микроавтобуса погиб. По данным следователей, рейсовый автобус ехал из Сызрани Самарской области в Ульяновскую область.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»), а также ч. 3 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).

На месте аварии работают 58 человек и 24 единицы техники, в том числе от МЧС — 11 человек и четыре единицы техники. В районе аварии введено реверсивное движение. С пострадавшими и семьями погибших в ДТП работают психологи МЧС России. Уточняется точное количество людей, находившихся в автобусе.

Собеседник РЕН ТВ, знакомый с ситуацией, сообщил, что, по предварительным данным, водитель грузовика не справился с управлением из-за гололеда, в результате чего врезался в легковушку и автобус.