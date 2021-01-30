Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Франция частично закрывает границы из-за распространения коронавируса
Мир
В раде заявили о нивелировании властями подвига народа в ВОВ
Мир
Власти ФРГ ограничат въезд в страну из-за новых мутаций коронавируса
Мир
Движение BLM выдвинули на Нобелевскую премию мира
Мир
Украина ввела санкции против четырех китайских компаний
Общество
В Москве резервные COVID-госпитали оставят до следующего осенне-зимнего периода
Мир
«Британский» штамм коронавируса выявили в 17 городах Турции
Мир
В Белоруссии заявили о планах признать бело-красно-белый флаг экстремистским
Общество
В центре Москвы ограничат продажу алкоголя 31 января

СК опубликовал кадры с места ДТП в Самарской области

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Следственный комитет РФ опубликовал кадры с места аварии в Самарской области, где погибли 12 человек и еще 12 пострадали.

На кадрах можно увидеть сильно поврежденное маршрутное такси, у которого особенно пострадала передняя часть. Также серьезно пострадал и столкнувшийся с маршруткой автомобиль.

Авария, как сообщали в ГУ МЧС по региону, произошла ранее в этот же день в 18:20 мск на 873-м км федеральной автодороги М-5 «Урал» в районе села Заборовка Сызранского района. Столкнулись грузовик DAF, легковой автомобиль и пассажирский микроавтобус Citroen.

Изначально сообщалось о шести погибших и девяти пострадавших, однако потом число жертв ДТП продолжало расти. Позднее число погибших возросло до 12 человек, еще 12 пострадали. Пятеро пострадавших находятся в реанимации.

Криво руля: число ДТП с неисправными машинами увеличилось на 13%
Почти треть таких аварий приходится на Красноярский край

Официальный представитель СК Светлана Петренко сообщила, что уголовное дело о гибели пострадавших будет расследовать центральный аппарат Следственного комитета РФ по поручению главы ведомства Александра Бастрыкина. По ее словам, на место трагедии уже направлены следователи-криминалисты из центрального аппарата СК.

Как уточнили в пресс-службе Следственного управления СК России по региону, детей среди погибших нет. При этом отмечалось, что водитель микроавтобуса погиб. По данным следователей, рейсовый автобус ехал из Сызрани Самарской области в Ульяновскую область.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»), а также ч. 3 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).

На месте аварии работают 58 человек и 24 единицы техники, в том числе от МЧС — 11 человек и четыре единицы техники. В районе аварии введено реверсивное движение. С пострадавшими и семьями погибших в ДТП работают психологи МЧС России. Уточняется точное количество людей, находившихся в автобусе.

Собеседник РЕН ТВ, знакомый с ситуацией, сообщил, что, по предварительным данным, водитель грузовика не справился с управлением из-за гололеда, в результате чего врезался в легковушку и автобус.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021