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Маршруты транспорта изменили в Казани из-за строительства метро

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В Казани ввели новую схему движения некоторых маршрутов троллейбусов и автобусов. Об этом информирует пресс-служба исполнительного комитета города. Изменения коснутся троллейбусных маршрутов №№ 5, 9 и 12, а также автобусных маршрутов №№ 5, 18, 30, 31, 33, 34, 45, 46, 63 и 77.

Схема движения поменяется из-за введенных ограничений на участке от дома №135 по улице Фучика до Ломжинской, передает Inkazan.ru. Ограничения вступили в силу с 29 января и будут действовать до окончания работ. Движение автомобилей на этом участке перекроют до 21 октября 2021 года. В это время там будут проводиться работы по строительству станции «100-летие ТАССР» второй линии метрополитена.

В сентябре 2020 года Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение по проекту строительства второй линии метро в Казани. Речь идет об участке от станции метро «Улица Юлиуса Фучика» до станции «Улица Академика Сахарова». Эксперты пришли к выводу, что результаты инженерных изысканий соответствуют требованиям технических регламентов. Согласно проекту, планируется построить 12 станций мелкого заложения. Две из них будут пересадочными на первую, существующую линию подземки.

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