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Два человека погибли при пожаре в доме под Москвой

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Два человека стали жертвами пожара в частном жилом доме в подмосковной деревне Денисиха. Об этом в субботу, 30 января, сообщает РЕН ТВ.

По информации телеканала, прибывшие сотрудники экстренных служб ликвидировали пожар, однако на месте происшествия были найдены тела мужчины и женщины.

Обстоятельства и причины пожара уточняются.

Ранее сообщалось, что в Оренбургской области сотрудники МЧС спасли 56-летнюю женщину и двухлетнюю девочку из горевшего многоквартирного дома.

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