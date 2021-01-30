Два человека погибли при пожаре в доме под Москвой

Два человека стали жертвами пожара в частном жилом доме в подмосковной деревне Денисиха. Об этом в субботу, 30 января, сообщает РЕН ТВ.

По информации телеканала, прибывшие сотрудники экстренных служб ликвидировали пожар, однако на месте происшествия были найдены тела мужчины и женщины.

Обстоятельства и причины пожара уточняются.

Ранее сообщалось, что в Оренбургской области сотрудники МЧС спасли 56-летнюю женщину и двухлетнюю девочку из горевшего многоквартирного дома.