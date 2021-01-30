Власти США не могут найти отправленные Трампом за рубеж аппараты ИВЛ

Администрация бывшего президента США Дональда Трампа в 2020 году отправила 43 странам 8,7 тыс. аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) общей стоимостью $200 млн, и теперь американские власти не знают, где они все в данный момент находятся. Об этом говорится в опубликованном в пятницу, 29 января, отчете Главного контрольного управления США (ГКУ, контрольно-ревизионный орган Конгресса).

В документе отмечается, что должностные лица, занимавшиеся отправкой оборудования, «не смогли сформулировать критерии, которые они использовали для определения того, какие аппараты ИВЛ в какие страны поставляются», сообщает The Washington Post.

ГКУ также не смогло определить, как Белый дом при Трампе принимал решения о распределении аппаратов ИВЛ, должностные лица не смогли ответить на вопросы контрольного управления, которые были заданы до инаугурации нынешнего президента Джо Байдена.

Ведомство интересовалось, например, почему Шри-Ланка при ежедневно регистрируемых всего трех случаях заболевания коронавирусом получила 200 аппаратов ИВЛ, а Бангладеш при 1,4 тыс. случаях заболевания в день — только 100.

Кроме того, бесплатно аппараты получили такие развитые страны, как Италия, наравне с крошечными островными государствами, в которых не было зарегистрировано ни одного случая заболевания COVID-19.

В октябре конгрессмены-демократы палаты представителей потребовали расследовать взаимные поставки Москвы и Вашингтона аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в связи с пандемией.

В конце марта в США из России были направлены два спецборта с медицинской техникой и средствами индивидуальной защиты. Половину стоимости гуманитарного груза оплатил Вашингтон, а вторую — Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ). Трамп тогда выразил благодарность Москве и назвал жест помощи очень милым.