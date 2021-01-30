В Польше противники закона об абортах вновь вышли на протесты

В Польше уже третий день протестуют противники ужесточения законодательства об абортах, требуя разрешить прерывание беременности по желанию. Об этом в пятницу, 29 января, сообщает «РИА Новости».

Протестные акции организует движение Strajk kobiet («Забастовка женщин»). Манифестации вспыхнули вновь, когда на этой неделе Конституционный суд Польши опубликовал свое решение о сокращении количество причин, по которым допускается аборт.

В пятницу в центре Варшавы несколько тысяч человек собрались на площади Романа Дмовского. Протестующие вышли на проезжую часть, перекрыв движение, затем многотысячная колонна двинулась по Иерусалимским аллеям. Выставленный на пути полицейский кордон участники акции обошли по тротуару и продолжили шествие. Люди держат в руках плакаты и скандируют «Аборт по желанию» и «Руки прочь от моего тела», поджигают петарды и взрывпакеты.

Как заявляют организаторы, подобные акции проходят и в других городах Польши.

В среду польское правительство опубликовало решение Конституционного суда республики о запрете в стране абортов по причине не угрожающей жизни и здоровью матери патологии плода. Решение КС Польши было принято еще 22 октября 2020 года. Однако власти республики откладывали публикацию. Они заявляли, что им необходимо получить письменное обоснование, которое было напечатано 27 января.

Теперь аборт в республике можно сделать только в случае угрозы жизни и здоровью матери, а также в случае, если ребенок был зачат в результате сексуального насилия над женщиной или инцеста.

В конце ноября в Польше прошла серия протестов против запрета абортов. На митинг в Варшаве вышли около 100 тыс. человек.

Кампания за полный запрет абортов набирает обороты в Польше с 2016 года.