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Более 50% дорог Удмуртии не соответствуют нормативам

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В Ижевской агломерации 37% дорог не соответствуют требованиям нормативного состояния.
На пресс-конференции министр транспорта Удмуртии Алексей Горбачев рассказал о результатах работы в 2020 году и планах на 2021 год.

«В 2020-м году в республике отремонтировано более 400 км дорожного полотна. Из них почти 140 км дорог обновлены в рамках национального проекта. Основным показателем БКАД является увеличение доли дорог, находящихся в нормативном состоянии», – написал на своей странице в соцсети Горбачев.

По его словам, на сегодняшний день в республике данный показатель составляет 48,5%. К концу 2024 года он должен составить 50% от общей протяженности региональной дорожной сети. Помимо этого, до норматива необходимо довести 85% дорог в городских агломерациях. Сейчас в Ижевской агломерации 63% дорог соответствует требованиям, передает udm-info.ru.

«В этом году будут установлены 25 комплексов автоматической фото и видеофиксации нарушении ПДД, продолжится и работа по освещению автотрасс, – заявил министр. – Также планируется установить наружное освещение сразу на 14 автодорогах Удмуртии, из них 5 объектов будут электрифицированы в рамках нацпроекта».

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