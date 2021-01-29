Около 1 млрд рублей выделили на благоустройство в Волгоградской области

В 2021 году мероприятия по благоустройству территорий пройдут в 20 муниципальных образованиях Волгоградской области. На эти цели предусмотрено порядка 1 млрд рублей. В этом году решено увеличить финансирование, отметили в региональной администрации.

Обновление 12 дворовых и не менее 79 общественных территорий организовано в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Об этом информирует ресурс «НовостиВолгограда.Ру».

Проекты на 2022 год волгоградцы смогут выбрать с 26 апреля по 30 мая. За прошлый год в Волгоградской области было создано 114 новых парков для семейного отдыха.