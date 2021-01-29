В раде заявили о нивелировании властями подвига народа в ВОВ

Власти Украины пытаются переписать историю и замолчать вклад украинского народа в победу в Великой Отечественной войны. Теперь главы иностранных государств во время визитов больше не будут возлагать цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Киеве. Об этом в пятницу, 29 января, сообщается в заявлении партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», опубликованном на ее сайте.

«Власть не оставляет попыток нивелировать подвиг украинского народа во время Великой Отечественной войны. Кабинет министров одобрил предложенные минветеранов изменения в положение о государственном протоколе и церемониале Украины, изъяв из программы государственного визита церемонию возложения главами иностранных государств венка к Могиле Неизвестного Солдата в Киеве», — говорится в сообщении.

Отмечается, что теперь согласно новой редакции протокола предлагается перенести возложение цветов или венков к памятникам участникам Майдана, «небесной сотни» (погибшие на Майдане в 2014 году протестующие — Ред.), украинским силовикам в Донбассе и борцам за независимость Украины в ХХ веке.

Кроме того, уточнили в партии, меняются и правила инаугурации президента. Во время церемонии венок к Могиле Неизвестного Солдата возлагаться не будет.

«Все эти новшества являются не чем иным, как очередной попыткой переписать историю. Вычеркнуть из памяти людей трагические события Великой Отечественной войны, приуменьшить, замолчать вклад украинского народа в достижение Великой Победы», — подчеркивается в заявлении.

В прошлом году одна из киевских студией создала видеоигру, посвященную событиям Второй мировой. Финалом одного из сценариев является парад соратников Адольфа Гитлера на Красной площади.

С мая 2015 года в Украине действует закон «об осуждении коммунистического и нацистского режимов», запрещающий пропаганду советской символики. Он предполагает, в частности, переименование городов и улиц, названных в честь советских государственных деятелей. Институт нацпамяти публиковал список, в который вошли 520 исторических личностей, чья деятельность подпадает под действие закона «О декоммунизации», и поэтому их имена должны исчезнуть из географических названий. Документ вызвал большой резонанс в обществе, так как в нем не были четко прописаны границы его применения.