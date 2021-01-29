Число погибших в ДТП с микроавтобусом под Самарой выросло до 11

В результате ДТП с микроавтобусом в Саратовской области погибло 11 человек. Об этом в пятницу, 29 января, сообщил губернатор региона Дмитрий Азаров в видеообращении, опубликованном в его официальном аккаунте в Instagram.

По его словам, общее число пострадавших при аварии достигло 24. Все они госпитализированы в Сызранскую центральную районную больницу.

«Трое на операционном столе. Остальным оказывается медпомощь. Приношу искренние соболезнования родным погибших. Пока известно, что это жители Ульяновской области», — написал Азаров.

Губернатор также пообещал, что причины произошедшего будут тщательно расследованы, вся необходимая помощь пострадавшим будет оказана, как и помощь семьям погибших.

Авария, как сообщали в ГУ МЧС по региону, произошла ранее в этот же день в 18:20 мск на 873-м км федеральной автодороги М-5 «Урал» в районе села Заборовка Сызранского района. Столкнулись грузовик DAF, легковой автомобиль и пассажирский микроавтобус Citroen.

Изначально сообщалось о шести погибших и девяти пострадавших, однако потом число жертв ДТП продолжало расти.

Как уточнили в пресс-службе Следственного управления СК России по региону, детей среди погибших нет. При этом отмечалось, что водитель микроавтобуса погиб. По данным следователей, рейсовый автобус ехал из Сызрани Самарской области в Ульяновскую область.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»).

На месте аварии работают 58 человек и 24 единицы техники, в том числе от МЧС — 11 человек и четыре единицы техники. В районе аварии введено реверсивное движение. С пострадавшими и семьями погибших в ДТП работают психологи МЧС России. Уточняется точное количество людей, находившихся в автобусе.

Собеседник РЕН ТВ, знакомый с ситуацией, сообщил, что, по предварительным данным, водитель грузовика не справился с управлением из-за гололеда, в результате чего врезался в легковушку и автобус.