В центре Москвы ограничат движение из-за несогласованной акции 31 января

В связи с призывами к участию в незаконной акции движение пешеходов в центре Москвы будет ограничено в воскресенье, 31 января. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления МВД России по столице в пятницу, 29 января.

Как говорится в сообщении, ограничение коснется не только передвижения пешеходов, но также и закрытия станций Московского метрополитена. Так, 31 января с 8:00 на вход будут закрыты станции «Александровский сад», «Охотный Ряд», «Театральная», «Площадь Революции», «Кузнецкий Мост», «Лубянка», «Китай-город».

Все ограничения будут действовать до особого распоряжения полиции. Также в пресс-службе напомнили, что за призывы и участия в несанкционированных акциях гражданам может грозить наказание вплоть до уголовной ответственности.

Позднее в этот же день возглавляющий столичный департамент торговли и услуг первый замруководителя аппарата мэра Москвы Алексей Немерюк рассказал, что продажу алкоголя в стеклянной таре ограничат в центре Москвы в воскресенье, 31 января, в связи с сообщениями о проведении несанкционированной акции.

Также 29 января Генпрокуратура России предупредила, что в случае провокаций и насилия на несанкционированных акциях действия ее участников могут быть квалифицированы как массовые беспорядки.

В МВД России в свою очередь напомнили о том, что за участие в несогласованных акциях грозит ответственность, в том числе и по статье о массовых беспорядках.

23 января в разных городах России прошли несогласованные акции. В Москве и Санкт-Петербурге также среди задержанных были дети. Следственный комитет РФ накануне произошедшего возбудил уголовное дело о вовлечении несовершеннолетних в противоправные действия по фактам призывов к участию в незаконных акциях.

Уже после акций следователи возбудили ряд уголовных дел, в том числе о применении насилия к представителям власти, хулиганстве и нарушении санитарно-эпидемиологических правил.

Кроме того, полиция выяснила, что некоторые участники заболели COVID-19. Их изолировали по месту жительства в связи с диагнозом. В Москве вследствие этого было возбуждено уголовное дело, так как выяснилось, что среди участников несанкционированного мероприятия были и те, кто должен был соблюдать изоляцию в связи с заболеванием COVID-19.

25 января Пятый канал сообщил, что сторонники блогера Алексея Навального объявили о новой несанкционированной акции 31 января в его поддержку.