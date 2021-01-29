Сроки строительства ФАПов сорваны в аулах Карачаево-Черкесии

Подрядчиков обязали завершить возведение ФАПов в Карачаево-Черкесии. Прокуратура республики выявила нарушения законодательства при реализации национального проекта «Здравоохранение». В частности, обнаружены нарушения сроков сдачи фельдшерско-акушерских пунктов в аулах Кызыл-Юрт и Ново-Хумаринский Хабезского района.

«Подрядные организации ООО «Стройпроминвест» и ООО «ЮГЭНЕРГОРЕМОНТ» обязаны были сдать объекты строительства в срок до 31 декабря прошлого года. Однако до настоящего времени строительные и отделочные работы не проведены, также прилегающая территория не благоустроена», — отметили в ведомстве. Как передает NewsTracker, ситуацию взяли на контроль.

Ранее прокуратура Тамбовской области выявила нарушения законодательства о закупках при исполнении контрактов на строительство фельдшерско-акушерских пунктов. Речь идет об объектах в Пичаевском, Мичуринском, Сосновском и Инжавинском районах. Выяснилось, что на строительство ФАПов и детского спортивно-оздоровительного лагеря не было условий по авансовому платежу.