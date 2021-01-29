Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Мир
Франция частично закрывает границы из-за распространения коронавируса
Мир
В Германии призвали ЕС ускорить проверку российской вакцины от COVID-19
Мир
Движение BLM выдвинули на Нобелевскую премию мира
Мир
Украина ввела санкции против четырех китайских компаний
Общество
В Москве резервные COVID-госпитали оставят до следующего осенне-зимнего периода
Мир
«Британский» штамм коронавируса выявили в 17 городах Турции
Мир
В Белоруссии заявили о планах признать бело-красно-белый флаг экстремистским
Общество
В центре Москвы ограничат продажу алкоголя 31 января
Мир
Администрация Байдена изучит выполнение талибами соглашения по Афганистану

Блогер-сноубордист извинился за катание в стрингах на курорте Архыз

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Блогер, который в полуголом виде катался на горных лыжах на курорте Архыз в Карачаево-Черкесии, извинился перед жителями региона и туристами. Он привлечен к ответственности за мелкое хулиганство. Об этом в пятницу, 29 января, сообщает региональное МВД в своем Instagram.

«В социальной сети Instagram было размещено видео, в котором автор, блогер из Москвы, находился в общественном месте в непристойном виде. Сотрудниками полиции личность мужчины установлена. Молодой человек привлечен к административной ответственности по статье 20.1 КоАП РФ «мелкое хулиганство». В свою очередь блогер публично принес свои извинения», — отметили в ведомстве.

На видео, размещенном в посте, молодой человек рассказывает, что он является видеоблогером и приехал снять видео на курорт Архыз, где съезжает с горы на сноуборде в стрингах.

«Прошу прощения у всех жителей КЧР и гостей курорта. Извините, пожалуйста, я больше так не буду», — сказал блогер.

24 января в Бразилии мужчина расстрелял свою жену — TikTok-блогера Элиан Феррейру Сиолин, а после покончил с собой во время семейного барбекю. Мужчина счел видео, опубликованное супругой, слишком откровенным.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021