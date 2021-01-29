Блогер-сноубордист извинился за катание в стрингах на курорте Архыз

Блогер, который в полуголом виде катался на горных лыжах на курорте Архыз в Карачаево-Черкесии, извинился перед жителями региона и туристами. Он привлечен к ответственности за мелкое хулиганство. Об этом в пятницу, 29 января, сообщает региональное МВД в своем Instagram.

«В социальной сети Instagram было размещено видео, в котором автор, блогер из Москвы, находился в общественном месте в непристойном виде. Сотрудниками полиции личность мужчины установлена. Молодой человек привлечен к административной ответственности по статье 20.1 КоАП РФ «мелкое хулиганство». В свою очередь блогер публично принес свои извинения», — отметили в ведомстве.

На видео, размещенном в посте, молодой человек рассказывает, что он является видеоблогером и приехал снять видео на курорт Архыз, где съезжает с горы на сноуборде в стрингах.

«Прошу прощения у всех жителей КЧР и гостей курорта. Извините, пожалуйста, я больше так не буду», — сказал блогер.

24 января в Бразилии мужчина расстрелял свою жену — TikTok-блогера Элиан Феррейру Сиолин, а после покончил с собой во время семейного барбекю. Мужчина счел видео, опубликованное супругой, слишком откровенным.