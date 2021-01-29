Собянин заявил, что больше половины москвичей переболели коронавирусом

Больше половины жителей Москвы уже переболели коронавирусной инфекцией. Такие данные в пятницу, 29 января, привел мэр города Сергей Собянин.

При этом доля повторных заболеваний составляет 1%, подчеркнул градоначальник в интервью телеканалу «Россия 1».

Резервные городские госпитали, предназначенные для больных коронавирусной инфекцией, по его словам, останутся «для подстраховки» до следующего осеннее зимнего периода. Однако для дальнейшего снятия ограничительных мер в столице, необходимо соблюдение горожанами действующих санитарных правил, подчеркнул Собянин.

Накануне заммэра Москвы Анастасия Ракова рассказала, что в городе наблюдается устойчивое снижение заболеваемости коронавирусом. По ее словам, сокращается число госпитализаций пациентов с COVID-19.

За день до этого Собянин отменил ограничения на работу предприятий общественного питания, ночных клубов, баров, дискотек, караоке, боулингов и других организаций индустрии отдыха и развлечений с 23:00 до 6:00 в связи с улучшением ситуации с коронавирусом.

Вдобавок к этому столичные власти приняли решение отметить обязательное требование о переводе не менее 30% сотрудников в режим дистанционной работы. Однако окончательное решение по этому вопросу остается в компетенции руководства предприятий.

В городе, по данным портала стопкоронавирус.рф, с начала пандемии выявлено 925 358 случаев коронавируса, скончались 13 300 человек, выздоровели 803 642 пациента.

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