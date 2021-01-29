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Соболь и Олега Навального отправили под домашний арест

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Тверской суд Москвы в пятницу отправил под домашний арест брата блогера Алексея Навального Олега, а также юриста Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, внесен Минюстом РФ в список иностранных агентов) Любовь Соболь по делу о нарушении санитарно-эпидемических норм.

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Помимо этого, под домашний арест также отправлены координатор московского штаба Навального Олег Степанов, участница Pussy Riot Мария Алехина и глава «Альянса врачей» Анастасия Васильева.

Арест будет действовать до 23 марта.

Им вменяют уголовную статью о нарушении санитарных правил (ст. 236 УК РФ), максимальная санкция которой предусматривает два года лишения свободы.

По данным следствия, из-за призывов к незаконным акциям граждане — в том числе те, кому было предписано находится на самоизоляции — пришли на несогласованный митинг 23 января, создав таким образом угрозу массового заражения.

23 января в разных городах России прошли несогласованные акции. Депздрав Москвы назвал незаконные акции во время пандемии биоатакой. Согласно данным приложения «Социальный мониторинг», в столице на несогласованный митинг пришли 19 человек с коронавирусом.

Всего же за различные правонарушения во время несанкционированной акции, прошедшей в Москве, к административной ответственности уже привлекли 267 человек.

Расследуется несколько уголовных дел о применении насилия в отношении представителей власти. Кроме того, следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о вовлечении несовершеннолетних в противоправные действия.

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