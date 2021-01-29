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Собянин назвал условия для дальнейшего снятия ограничений в Москве

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Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что следующий этап снятия ограничительных мер в городе, введенных из-за пандемии коронавируса, будет зависеть от выполнения горожанами нынешних эпидемиологических требований.

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«Зависит во многом от того, как мы будем соблюдать меры санитарной безопасности, но все равно еще хрупкая динамика... Дальше будем смотреть по ситуации. К сожалению, все еще большое количество людей находятся в больнице в тяжелом состоянии», — сказал он в эфире «России 24».

Градоначальник подчеркнул, что в первую очередь в столице снимаются те ограничительные меры, которые касаются экономики, так как от них зависит благополучие и психологическое состояние горожан, а также городской бюджет и развитие столицы.

Ранее в этот же день Собянин заявил, что более половины жителей столицы уже перенесли коронавирусную инфекцию.

Накануне заммэра Москвы Анастасия Ракова рассказала, что в столице наблюдается устойчивое снижение заболеваемости коронавирусом. По ее словам, сокращается число госпитализаций пациентов с COVID-19.

27 января Собянин объявил об отмене ограничений на работу предприятий общественного питания, ночных клубов, баров, дискотек, караоке, боулингов и других организаций индустрии отдыха и развлечений с 23:00 до 6:00 в связи с улучшением ситуации с коронавирусом.

При этом заведения по-прежнему обязаны соблюдать все правила безопасности, установленные Роспотребнадзором.

Кроме того, в городе перестает быть обязательным требование о переводе не менее 30% сотрудников в режим дистанционной работы. Окончательное решение по этому вопросу будут принимать сами руководители компаний.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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