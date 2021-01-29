Собянин назвал условия для дальнейшего снятия ограничений в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что следующий этап снятия ограничительных мер в городе, введенных из-за пандемии коронавируса, будет зависеть от выполнения горожанами нынешних эпидемиологических требований.

«Зависит во многом от того, как мы будем соблюдать меры санитарной безопасности, но все равно еще хрупкая динамика... Дальше будем смотреть по ситуации. К сожалению, все еще большое количество людей находятся в больнице в тяжелом состоянии», — сказал он в эфире «России 24».

Градоначальник подчеркнул, что в первую очередь в столице снимаются те ограничительные меры, которые касаются экономики, так как от них зависит благополучие и психологическое состояние горожан, а также городской бюджет и развитие столицы.

Ранее в этот же день Собянин заявил, что более половины жителей столицы уже перенесли коронавирусную инфекцию.

Накануне заммэра Москвы Анастасия Ракова рассказала, что в столице наблюдается устойчивое снижение заболеваемости коронавирусом. По ее словам, сокращается число госпитализаций пациентов с COVID-19.

27 января Собянин объявил об отмене ограничений на работу предприятий общественного питания, ночных клубов, баров, дискотек, караоке, боулингов и других организаций индустрии отдыха и развлечений с 23:00 до 6:00 в связи с улучшением ситуации с коронавирусом.

При этом заведения по-прежнему обязаны соблюдать все правила безопасности, установленные Роспотребнадзором.

Кроме того, в городе перестает быть обязательным требование о переводе не менее 30% сотрудников в режим дистанционной работы. Окончательное решение по этому вопросу будут принимать сами руководители компаний.

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