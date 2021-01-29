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ВОЗ выразила обеспокоенность из-за запрета экспорта вакцин от COVID-19 из ЕС

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Помощник генерального директора Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Марианджела Симао заявила, что в организации обеспокоены решением ЕС о запрете на экспорт вакцин от COVID-19 без спецразрешения от стран союза.

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Она подчеркнула, что подобные меры не идут на пользу мировому здравоохранению.

«Вызывает большую обеспокоенность ситуация, когда какая-либо страна или блок принимает решение об ограничении экспорта продукции, которая представляет собой глобальное благо», — отметила она на брифинге в Женеве в пятницу, 29 января.

Симао указала, что продукция для борьбы с коронавирусом в настоящее время поступает из разных точек мира. Так, например, по ее словам, активные составляющие производства вакцин могут присылать из Китая, а производственные мощности при этом находиться на территории европейских стран. Задачей мирового сообщества, по ее словам, является поставка вакцин на справедливой основе, так же как и других материалов для производства препаратов.

В противном случае больше других пострадают от этого страны с самым низким доходом, указала помощница главы ВОЗ.

«Эти страны уже не занимают приоритетных позиций, когда речь заходит о распределении вакцин. Государства с высоким уровнем дохода находят выходы, а вот на других странах подобные решения сказываются очень пагубно», — заключила она.

Ранее в тот же день стало известно, что Евросоюз (ЕС) запретил вывоз вакцин от коронавируса со своей территории с 30 января до 31 марта 2021 года без получения специального разрешения от стран — членов сообщества. При этом в Еврокомиссии добавили, что данная мера адресная, соразмерная, прозрачная и временная.

Накануне ЕС согласовал общие принципы для сертификатов о вакцинации от коронавирусной инфекции.

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