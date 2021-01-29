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27-летний футболист лишился ноги в результате несчастного случая

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Форварду мексиканского футбольного клуба Ciervos Chalco Родриго Куевасу ампутировали ногу после несчастного случая, передает в пятницу, 29 января, портал ESPN.

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Инцидент произошел 23 января. Находясь у себя дома, 27-летний футболист получил удар током, в результате которого его левая нога была раздроблена.

Спортсмена госпитализировали, однако ни одна из больниц Мехико не могла принять его на лечение, так как койки были заполнены больными COVID-19. Куевас был переведен в город Кулиакан, где лег на операционный стол через три дня после инцидента. Ногу пришлось ампутировать из-за распространения инфекции.

«В тот момент тысячи вещей проносились в моей голове, я думал, как моя футбольная карьера закончилась, какой короткой, я думал обо всех жертвах, которые я принес, чтобы стать профессиональным футболистом», — рассказал спортсмен.

Тем не менее Куевас поблагодарил врачей и отметил, что даже любимое дело нельзя ставить выше собственной жизни.

Накануне стало известно, что ирландский футболист Джош Данн был убит во время уличной драки в Дублине. В ходе конфликта 16-летний спортсмен получил несколько ножевых ранений, от которых скончался в больнице. Правоохранители возбудили уголовное дело об убийстве.

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