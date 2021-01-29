В Самарской области в ДТП с микроавтобусом погибли 10 человек

В результате ДТП с автобусом и грузовиком в Самарской области погибли 10 человек, еще 14 пострадали. Об этом в пятницу, 29 января, сообщила пресс-служба следственного управления СК России по региону.

«В вечернее время на 878-м км трассы М-5 произошло столкновение рейсового автобуса, который двигался в город Сызрань, с грузовиком. По предварительным данным, в результате дорожно-транспортного происшествия погибли 10 человек и еще 14 получили телесные повреждения различной степени тяжести», ― говорится в сообщении.

Было возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»).

Отмечается, что на данный момент криминалисты и следователи совместно с сотрудниками ГУ МВД по Самарской области осматривают место ДТП и выясняют все обстоятельства происшествия.

По предварительным данным, авария произошла, когда автобус начал обгонять грузовик, пишет «Газета.ru».

В свою очередь, собеседник РЕН ТВ, знакомый с ситуацией, сообщил, что, по предварительным данным, водитель грузовика не справился с управлением из-за гололеда, в результате чего врезался в легковушку и автобус.

Ранее в этот день стало известно, что четыре человека пострадали в ДТП с автобусом в Тамбовской области, транспортное средство врезалось в отбойник. Сообщалось, что выполнялся рейс Махачкала–Москва, а сама авария произошла на 409-м км трассы Р-22 «Каспий».

В автобусе находились 16 пассажиров и два водителя, один из них пострадал и был направлен в больницу в тяжелом состоянии. Подчеркивалось, что всех пострадавших госпитализировали.