Собянин назвал долю переболевших COVID-19 москвичей

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что более половины жителей столицы перенесли коронавирусную инфекцию. Об этом он сказал в интервью телеканалу «Россия 1» в пятницу, 29 января.

«Больше половины москвичей переболело», — сказал столичный градоначальник.

По его словам, повторное заражение коронавирусом регистрируется менее чем у 1% переболевших.

«Мы видим, что количество повторных заболеваний очень маленькое. Из той базы, которую мы имеем, повторных заболеваний меньше 1%», — сказал он.

Также Собянин заявил, что резервные госпитали, открытые в городе для лечения больных коронавирусной инфекцией, будут работать до следующего осенне-зимнего периода. На данный момент в городе загружено менее 10 тыс. коек, предназначенных для заболевших COVID-19, уточнил он.

Накануне заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова рассказала, что в столице наблюдается устойчивый тренд на снижение заболеваемости коронавирусом. По ее словам, в городе также наблюдается сокращение числа госпитализаций пациентов с COVID-19. По словам заммэра, в Москве свободна половина коек, предназначенных для заболевших инфекцией, поэтому часть медицинских учреждений вернется к своей стандартной работе.

В городе, по данным портала стопкоронавирус.рф, с начала пандемии выявлено 925 358 случаев коронавируса, скончались 13 300 человек, выздоровели 803 642 пациента.

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