Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Мир
В Италии допустили формирование кабмина на основе прежней правящей коалиции
Общество
Власти Санкт-Петербурга объявили об открытии аквапарков и зоопарков
Политика
Путин подписал закон о продлении ДСНВ между Россией и США
Общество
Минпросвещения опровергло информацию о переходе школ на шестидневное обучение
Общество
В Москве резервные COVID-госпитали оставят до следующего осенне-зимнего периода
Мир
«Британский» штамм коронавируса выявили в 17 городах Турции
Мир
США заявили о намерении продлить срок ограничений по ядерной сделке с Ираном
Мир
Парламент Португалии поддержал легализацию эвтаназии
Мир
Советник Байдена по нацбезопасности предрек сложные отношения с Россией
Сюжет:

Собянин назвал долю переболевших COVID-19 москвичей

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что более половины жителей столицы перенесли коронавирусную инфекцию. Об этом он сказал в интервью телеканалу «Россия 1» в пятницу, 29 января.

Превентивные замеры: как в РФ сформируют иммунитет у 60% населения
Улучшение эпидемиологической ситуации в стране дает предпосылки для отмены ряда ограничений

«Больше половины москвичей переболело», — сказал столичный градоначальник.

По его словам, повторное заражение коронавирусом регистрируется менее чем у 1% переболевших.

«Мы видим, что количество повторных заболеваний очень маленькое. Из той базы, которую мы имеем, повторных заболеваний меньше 1%», — сказал он.

Также Собянин заявил, что резервные госпитали, открытые в городе для лечения больных коронавирусной инфекцией, будут работать до следующего осенне-зимнего периода. На данный момент в городе загружено менее 10 тыс. коек, предназначенных для заболевших COVID-19, уточнил он.

Накануне заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова рассказала, что в столице наблюдается устойчивый тренд на снижение заболеваемости коронавирусом. По ее словам, в городе также наблюдается сокращение числа госпитализаций пациентов с COVID-19. По словам заммэра, в Москве свободна половина коек, предназначенных для заболевших инфекцией, поэтому часть медицинских учреждений вернется к своей стандартной работе.

В городе, по данным портала стопкоронавирус.рф, с начала пандемии выявлено 925 358 случаев коронавируса, скончались 13 300 человек, выздоровели 803 642 пациента.

Актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии: 8 (800) 2000-112.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021