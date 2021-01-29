В Москве резервные COVID-госпитали оставят до следующего осенне-зимнего периода

Мэр Москвы Сергей Собянин в пятницу, 29 января, заявил, что резервные госпитали, открытые в городе для лечения больных коронавирусной инфекцией, будут работать до следующего осенне-зимнего периода.

«Резервные госпитали продолжают свою работу. Мы их не закрываем, они будут в горячем резерве до осенне-зимнего периода, мы не будем их трогать, чтобы они всегда нас страховали», — сказал Собянин в эфире канала «Россия 1».

На данный момент в городе загружено менее 10 тыс. коек, предназначенных для заболевших COVID-19, уточнил мэр.

Накануне заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова рассказала, что в столице наблюдается устойчивый тренд на снижение заболеваемости коронавирусом. По ее словам, в городе также наблюдается сокращение числа госпитализаций пациентов с COVID-19. По словам заммэра, в Москве свободна половина коек, предназначенных для заболевших инфекцией, поэтому часть медицинских учреждений вернется к своей стандартной работе.

Кроме того, Ракова уточнила, что в столице от COVID-19 привились уже свыше 320 тыс. человек.

В городе, по данным портала стопкоронавирус.рф, с начала пандемии выявлено 925 358 случаев коронавируса, скончались 13 300 человек, выздоровели 803 642 пациента.

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