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Стадион «Арсенал» капитально отремонтируют в Ростове-на-Дону

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В течение этого года в Ростове-на-Дону отремонтируют стадион «Арсенал». «На этот год в донской столице запланированы реконструкция и строительство спортивных объектов», — отмечается в сообщении городской администрации.

Одним из объектов, на котором запланировали капитальный ремонт и покупку нового оборудования, стал стадион «Арсенал». Только на разработку проектно-сметной документации ремонта стадиона выделили порядка 1,5 млн рублей, передает RostovGazeta. Также до конца 2021 года установят три универсальных спортивных комплекса в спортшколах № 12 и 13, что позволит проводить тренировки круглый год.

В 2022 году в Ростове-на-Дону начнется строительство моста в районе Ростовского моря. Аукцион по выбору подрядчика проведут в феврале. Победитель должен будет представить проектную документацию. Это сооружение поможет разгрузить дамбу и соединит улицы Днепропетровскую и Кабалевского. Сейчас жители ЖК «Платовский» добираются до центра города через дамбу. Ее судьбу будут решать федеральные власти.

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