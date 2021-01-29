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В ЕС назвали интересной идею комбинации вакцин «Спутник V» и AstraZeneca

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Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) считает, что идея комбинации российской вакцины от коронавируса «Спутник V» и препарата британско-шведской фармацевтической компании AstraZeneca интересна и требует тщательного изучения. Об этом в пятницу, 29 января, в ходе видеобрифинга заявил представитель европейского регулятора.

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«Это очень интересное исследование, которое, как мы ожидаем, очень скоро будет запущено. Мы полностью открыты к обсуждению возможностей, когда сначала вводится одна вакцина, а потом ― другая. Эта стратегия может давать преимущества, поэтому мы открыты к обсуждению такого подхода, насколько он может обеспечить лучшую защиту от COVID-19», ― сказал он.

Также представитель EMA добавил, что регулятор продолжает изучение «Спутника V» для возможной регистрации российского препарата в Евросоюзе.

В конце декабря 2020 года директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург отметил, что комбинация вакцины «Спутник V» и препарата компании AstraZeneca будет обеспечивать защиту от коронавирусной инфекции на два года.

27 декабря Гинцбург рассказал, что в России будет использоваться вакцина «Спутник V» от коронавируса в изначальном виде, без компонента препарата британско-шведской фармацевтической компании AstraZeneca.

11 декабря разработчики вакцины «Спутник V» рассказали, что AstraZeneca совместно со специалистами Центра имени Гамалеи проведет клинические исследования комбинации вакцин от коронавируса.

Как отмечали в британско-шведской фармацевтической компании, исследование комбинаций разных вакцин помогает понять возможность создания более гибких программ вакцинации, которые дадут врачам широкий выбор подходов к профилактике заболевания.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря 2019 года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 210 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

Согласно данным Worldometer на 29 января, на планете зарегистрировано свыше 102,3 млн случаев заболевания COVID-19, умерли более 2,2 млн человек, вылечились 74 млн.

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