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Суд отправил председателя правления МСП Банка под домашний арест

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Басманный суд Москвы в пятницу отправил под домашний арест председателя правления МСП Банка Дмитрия Голованова в рамках расследования уголовного дела о злоупотреблении полномочиями с причинением тяжких последствий. Это следует из информации, опубликованной на сайте Мосгорсуда 29 января.

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В 2018 году было возбуждено более 17 тыс. уголовных дел по таким преступлениям

Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 201 УК РФ («Злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия»). Санкция статьи предусматривает наказание до десяти лет лишения свободы.

Уточняется, что подозреваемый помещен под домашний арест до 27 марта 2021 года. Решение суда может быть обжаловано в апелляционной инстанции в установленные законодательством сроки.

Голованов был задержан ранее в этот же день, писал ТАСС. Детали уголовного дела не уточнялись.

18 января стало известно, что Басманный суд продлил до конца апреля 2021 года срок ареста бывшему замглавы Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Валерию Максименко, обвиняемому в злоупотреблении полномочиями.

Он был задержан в ноябре прошлого года, в отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями»).

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