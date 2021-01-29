Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Общество
Власти Санкт-Петербурга объявили об открытии аквапарков и зоопарков
Политика
Путин подписал закон о продлении ДСНВ между Россией и США
Общество
Минпросвещения опровергло информацию о переходе школ на шестидневное обучение
Мир
Кравчук назвал переговоры с Россией по Донбассу зашедшими в тупик
Армия
В Керчи спущен на воду патрульный корабль «Сергей Котов»
Общество
Мурашко допустил в феврале-марте переломный момент в борьбе с COVID-19
Мир
США заявили о намерении продлить срок ограничений по ядерной сделке с Ираном
Мир
Парламент Португалии поддержал легализацию эвтаназии
Мир
Советник Байдена по нацбезопасности предрек сложные отношения с Россией

Генпрокуратура напомнила об ответственности за участие в несогласованных акциях

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Участники несанкционированных акций 31 января могут быть привлечены к уголовной ответственности по статье о массовых беспорядках. Об этом протестующих предупредили в Генпрокуратуре в пятницу, 29 января.

От суммы до тюрьмы: что грозит участникам незаконных митингов
Большая часть задержанных на протестной акции в Москве получит штрафы в размере до 20 тыс. рублей

«Если в ходе публичных мероприятий будут зафиксированы провокации и попытки насильственных действий, действия указанных лиц могут быть квалифицированы по статье 212 Уголовного кодекса», — указал надзорный орган в своем Telegram-канале.

Нарушителям будет грозить лишение свободы сроком до 15 лет.

Аналогичное предупреждение вынесли в МВД России.

Кроме того, Генпрокуратура напомнила, что вовлечение несовершеннолетних в указанную противоправную деятельность может образовать состав преступления, предусмотренного ст. 150 и 151.2 УК РФ.

Также надзорный орган потребовал от Роскомнадзора заблокировать доступ к сайтам, на которых содержатся призывы к проведению не согласованных с властями митингов. Отмечается, что руководству социальных сетей вынесены соответствующие предостережения.

Ранее в этот же день следствие заочно предъявило обвинение руководителю сети региональных штабов Навального Леониду Волкову за вовлечение подростков в несанкционированные акции и объявило его в розыск.

Также в пятницу ГУ МВД по Москве предупредило граждан об ответственности, вплоть до уголовной, за призывы в СМИ и социальных сетях к участию в несанкционированных акциях 31 января.

23 января в разных городах России прошли несогласованные акции. В Москве и Санкт-Петербурге также среди задержанных были дети. Следственный комитет РФ накануне произошедшего возбудил уголовное дело о вовлечении несовершеннолетних в противоправные действия по фактам призывов к участию в незаконных акциях.

Уже после акций следователи возбудили ряд уголовных дел, в том числе о применении насилия к представителям власти, хулиганстве и нарушении санитарно-эпидемиологических правил.

Кроме того, полиция выяснила, что некоторые участники заболели COVID-19. Их изолировали по месту жительства в связи с диагнозом. В Москве в связи с этим было возбуждено уголовное дело, так как выяснилось, что среди участников несанкционированного мероприятия были и те, кто должен был соблюдать изоляцию в связи с заболеванием COVID-19.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021