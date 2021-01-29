Генпрокуратура напомнила об ответственности за участие в несогласованных акциях

Участники несанкционированных акций 31 января могут быть привлечены к уголовной ответственности по статье о массовых беспорядках. Об этом протестующих предупредили в Генпрокуратуре в пятницу, 29 января.

«Если в ходе публичных мероприятий будут зафиксированы провокации и попытки насильственных действий, действия указанных лиц могут быть квалифицированы по статье 212 Уголовного кодекса», — указал надзорный орган в своем Telegram-канале.

Нарушителям будет грозить лишение свободы сроком до 15 лет.

Аналогичное предупреждение вынесли в МВД России.

Кроме того, Генпрокуратура напомнила, что вовлечение несовершеннолетних в указанную противоправную деятельность может образовать состав преступления, предусмотренного ст. 150 и 151.2 УК РФ.

Также надзорный орган потребовал от Роскомнадзора заблокировать доступ к сайтам, на которых содержатся призывы к проведению не согласованных с властями митингов. Отмечается, что руководству социальных сетей вынесены соответствующие предостережения.

Ранее в этот же день следствие заочно предъявило обвинение руководителю сети региональных штабов Навального Леониду Волкову за вовлечение подростков в несанкционированные акции и объявило его в розыск.

Также в пятницу ГУ МВД по Москве предупредило граждан об ответственности, вплоть до уголовной, за призывы в СМИ и социальных сетях к участию в несанкционированных акциях 31 января.

23 января в разных городах России прошли несогласованные акции. В Москве и Санкт-Петербурге также среди задержанных были дети. Следственный комитет РФ накануне произошедшего возбудил уголовное дело о вовлечении несовершеннолетних в противоправные действия по фактам призывов к участию в незаконных акциях.

Уже после акций следователи возбудили ряд уголовных дел, в том числе о применении насилия к представителям власти, хулиганстве и нарушении санитарно-эпидемиологических правил.

Кроме того, полиция выяснила, что некоторые участники заболели COVID-19. Их изолировали по месту жительства в связи с диагнозом. В Москве в связи с этим было возбуждено уголовное дело, так как выяснилось, что среди участников несанкционированного мероприятия были и те, кто должен был соблюдать изоляцию в связи с заболеванием COVID-19.