Пропавший в Смоленске подросток найден мертвым

В Смоленске найден мертвым пропавший более недели назад, подросток. Об этом пятницу, 29 января, сообщает пресс-служба следственного управления СК России по региону.

Тело 17-летнего юноши, который 20 января вышел из дома и исчез, было найдено под слоем снега в овраге недалеко от одного из домов по Киевскому переулку. В поисковой операции принимали участие сотрудники СК, полицейские и волонтеры.

«При осмотре на месте происшествия на теле погибшего каких-либо видимых телесных повреждений не обнаружено. Тело несовершеннолетнего будет направлено на судебно-медицинскую экспертизу для установления причины его смерти», — уточнили в ведомстве.

Устанавливаются все обстоятельства исчезновения подростка. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Его расследование находится на личном контроле руководителя регионального следственного управления СК России.

18 января следователи в Забайкальском крае возбудили уголовное дело по факту исчезновения 13-летнего подростка. Он ушел из дома в Ингодинском районе Читы и не вернулся.