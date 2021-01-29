Власти Санкт-Петербурга объявили об открытии аквапарков и зоопарков

В Санкт-Петербурге с 30 января возобновят работу зоопарки, океанариумы и аквапарки, ранее закрытые на фоне распространения коронавируса. Об этом в пятницу, 29 января, сообщила пресс-служба городской администрации.

«Открываются океанариумы при условии соблюдения стандарта безопасности, а также обеспечения нахождения на 10 кв. м площади океанариума не более одного человека. Зоопарки и аквапарки открываются при условии соблюдения ранее установленных постановлением условий», ― говорится в сообщении.

Также отмечается, что в торговых центрах смогут возобновить работу музеи, выставки, театры и ледовые катки.

Кроме того, в администрации Санкт-Петербурга рассказали об изменении условий присутствия зрителей на спортивных мероприятиях. Так, с 30 января будет допускаться присутствие не более 50% зрителей, но при этом не превышать 15 тыс. человек.

Ранее в этот день стало известно, что власти Северной столицы с 30 января отменили ограничение на работу предприятий общественного питания в ночное время, с 23:00 до 6:00.

4 декабря 2020 года в городе вступили в силу новые ограничения. Приостанавливалась работа музеев, выставок, театров, иных организаций исполнительских искусств. С 30 декабря по 3 января все кафе и рестораны были закрыты.

В конце декабря предприятиям общественного питания в городе разрешили с 4 по 31 января работать с 6:00 до 23:00. Аналогичный режим действовал и для предприятий общепита в торговых центрах, но при соблюдении двух условий. Первое — они обязаны иметь отдельный вход с улицы. Второе — не обладать сквозным доступом в другие помещения ТЦ.

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