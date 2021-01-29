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В ОАК показали кадры сборки истребителя Су-57

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Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) в пятницу, 29 января, опубликовала кадры сборки многофункционального истребителя пятого поколения Су-57.

Пресс-служба корпорации также отчиталась о выполнении госзаказа в 2020 году. Согласно обнародованной информации, первый серийный Су-57 был изготовлен и передан Минобороны России в рамках государственного контракта на поставку 76 машин, о чем было доложено главе ведомства Сергею Шойгу.

«На Комсомольском-на-Амуре авиационном заводе им. Ю.А. Гагарина — филиале компании «Сухой», продолжаются работы по подготовке и разворачиванию серийного производства. С 2021 года планируется увеличение темпов постройки самолетов данного типа», — отметили в пресс-службе.

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21 января стало известно, что первый Су-57 поступил в один из авиаполков Южного военного округа. В правительстве Хабаровского края добавили, что по планам на 2021 год авиазавод в Комсомольске-на-Амуре передаст ВС России еще четыре таких самолета. Отмечалось, что к концу 2024 года в Воздушно-космических силах будет 22 истребителя Су-57.

О том, что первый истребитель пятого поколения Су-57 поступил на вооружение одного из авиаполков ВКС России в конце декабря прошлого года сообщал ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.

Тогда же стало известно, что самолет перед поступлением в авиаполк пройдет испытания в Ахтубинске.

Су-57 — российский истребитель пятого поколения, предназначенный для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей. Машина может развивать скорость до 2,6 тыс. км/ч.

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