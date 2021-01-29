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Советник Байдена по нацбезопасности предрек сложные отношения с Россией

Советник Байдена по нацбезопасности предрек сложные отношения с Россией

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Отношения США с Россией будут сложными при новом президенте Соединенных Штатов Америки Джо Байдене, так как Москва ставит целый ряд вызовов. Об этом 29 января заявил советник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан.

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«Что касается России, то подход президента Байдена к этим отношениям лишен иллюзий, жестко продуман, практичен. Они будут полны вызовов и сложны, так как Россия представляет собой угрозу по многим направлениям», — сказал Салливан на вебинаре вашингтонского Института мира.

Он отметил, что продление Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) только начало для потенциальных серьезных переговоров США и России. По его словам, необходимо решать фундаментальный вопрос в сфере стратегической стабильности.

Путин и Байден 26 января провели первый телефонный разговор, в ходе которого обсудили, в частности, судьбу ДСНВ. После этого российский лидер внес в нижнюю палату парламента законопроект о ратификации документа. В итоге Госдума и Совет Федерации ратифицировали соглашение о продлении договора.

Байден 20 января принял присягу и вступил в должность 46-го президента США. После этого российский посол в США Анатолий Антонов выразил надежду, что с приходом к власти Байдена начинается новая глава в развитии российско-американских отношений.

В свою очередь, директор Центра Майка Роджерса по разведке и глобальным вопросам Джошуа Хумински посоветовал новой администрации США переосмыслить отношения с Россией.

Вместе с тем осведомленные источники газеты The Washington Post сообщили, что Байден не собирается перезагружать отношения с Россией.

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