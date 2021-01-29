Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Общество
Власти Санкт-Петербурга объявили об открытии аквапарков и зоопарков
Политика
Путин подписал закон о продлении ДСНВ между Россией и США
Общество
Минпросвещения опровергло информацию о переходе школ на шестидневное обучение
Мир
Кравчук назвал переговоры с Россией по Донбассу зашедшими в тупик
Армия
В Керчи спущен на воду патрульный корабль «Сергей Котов»
Общество
Мурашко допустил в феврале-марте переломный момент в борьбе с COVID-19
Мир
США заявили о намерении продлить срок ограничений по ядерной сделке с Ираном
Мир
Парламент Португалии поддержал легализацию эвтаназии
Мир
Советник Байдена по нацбезопасности предрек сложные отношения с Россией

Автоэксперт прокомментировал анонс нового Tesla Roadster

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Директор Национального общественного центра безопасности движения Сергей Канаев назвал в беседе с «Известиями» 29 января автомобили Tesla автосмартфонами, заслуживающими уважение. «Один раз проехав на таком автомобиле, больше не хочешь пересаживаться на другие. Это не дань моде, это наше будущее в ближайшие 20–30 лет», — сказал автоэксперт.

Накануне, 28 января, глава американской компании Илон Маск заявил, что Tesla представит новый электрический суперкар Roadster в 2022 году. По его словам, проектирование автомобиля закончится уже в этом году. Летом компания планирует утвердить дизайн будущей машины.

Обречены на провал: как избежать инвестиций в «пузыри»
Обвал акций Tesla — показатель системной проблемы на фондовом рынке

Как сообщает Insideevs.com, разгон до сотни будет занимать у электрокара менее 2 секунд. Запас хода — 965 км. Цены на автомобиль будут начинаться от $200 тыс. Однако официального подтверждения этой информации пока нет.

Сергей Канаев отметил, что уже есть автомобили Tesla Roadster, которые разгоняются до 100 км за 3 секунды, поэтому дальнейшее сокращение времени разгона непринципиально.

При этом ожидаемый запас хода в 965 км более чем достаточен для повседневного использования автомобиля.

«Считается, что в день безопасно можно провести за рулем восемь часов. Допустим, при скорости 100 км/ч. Запас хода 965 км покрывает дистанцию 800 км. А больше и не нужно, потому что это просто становится опасно, можно уснуть за рулем», — сказал директор Национального общественного центра безопасности движения.

По его словам, автомобили Tesla пользуются популярностью во всем мире, особенно в CША, Канаде и Объединенных Арабских Эмиратах.

В то же время в центральной части России условия для пользования автомобилями Tesla также есть.

«В Москве достаточно электрозаправок для комфортного пользования электрокаром. Есть в Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде. Да, на трассах с электрозаправками проблема, но, чтобы доехать от Москвы до Питера, машине хватит собственного заряда», — сказал автоэксперт.

26 ноября сообщалось, что новый электрический грузовой автомобиль Tesla Semi сможет преодолевать до 1 тыс. км без подзарядки аккумуляторов.

Столь рекордного запаса хода получится достичь за счет модернизированных аккумуляторов и новых технологий Tesla. Ранее заявленный запас хода составлял 800 км.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021