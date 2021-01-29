Число погибших в ДТП с автобусом в Самарской области возросло до десяти

Число погибших в результате ДТП в Самарской области возросло до 10, еще 14 пострадали. Об этом в пятницу, 29 января, сообщили в СУ Следственного комитета РФ по региону.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлёкшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

По данным ГУ МЧС по региону, авария произошла в 18:20 мск в пятницу на 873-м километре федеральной автодороги М-5 «Урал» в районе села Заборовка Сызранского района. Столкнулись грузовик DAF, легковой автомобиль и пассажирский микроавтобус Citroen.

На месте происшествия пожарно-спасательные подразделения оказывают помощь пассажирам, попавшим в ДТП. Всего на месте аварии работают 58 человек и 24 единицы техники, в том числе от МЧС — 11 человек и четыре единицы техники. В районе аварии введено реверсивное движение.

Также в настоящее время с пострадавшими и семьями погибших в ДТП работают психологи МЧС России. Уточняется точное количество людей, находившихся в автобусе.

Собеседник РЕН ТВ, знакомый с ситуацией, сообщил, что, по предварительным данным, водитель грузовика не справился с управлением из-за гололеда, в результате чего врезался в легковушку и автобус..

Ранее в этот же день сообщалось о восьми погибших и 13 пострадавших.