В Белоруссии литовца заподозрили в хищении 154 тракторов

В Белоруссии гражданина Литвы подозревают в хищении тракторов на $2,3 млн. Речь идет от 154 машинах, сообщает в пятницу, 29 января, Генпрокуратура республики в своем официальном Telegram-канале.

По данным ведомства, подозреваемым является руководитель одного из иностранных торговых домов ОАО «МТЗ». В августе 2018 года он заключил договор о поставке различных моделей тракторов, произведенных на предприятии.



«Далее вместо доставки и выгрузки техники торговому дому он умышленно перенаправил ее на склад подконтрольной литовской фирмы. Полученную таким образом продукцию иностранный гражданин вскоре продал третьим лицами — с Минским тракторным заводом не рассчитался», — отметили в ведомстве.

В результате Генпрокуратура республики возбудила в отношении топ-менеджера уголовное дело о хищении путем злоупотребления служебными полномочиями в особо крупном размере.

Ранее в этот же день сообщалось, что в Иркутске мужчина украл в Преображенском храме куртку во время богослужения и случайно нашел в ее кармане 500 тыс. рублей. Он отправился делать покупки и за сутки израсходовал половину украденной суммы. После этого его задержали полицейские.